В мини-юбке и в обнимку с возлюбленным: победительница "Холостяка-11" показала фото с отдыха в Каппадокии

Анна Богдан и Михаил Заливако вновь поехали в отпуск в Турцию.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – вместе со своим возлюбленным Михаилом Заливако недавно отдыхали в турецком городе Бодрум. А сегодня они вновь отправились на отдых – только теперь в Каппадокию – место с чрезвычайно удивительным ландшафтом на территории современной Турции.

Аня опубликовала первый снимок оттуда. На нем пара позирует в обнимку. Богдан одета в белую майку, джинсовую мини-юбку и белые кроссовки. Свой лук она дополнила очками и красной бейсболкой. Заливако одет в розовую футболку, черные шорты и темные кроссовки.

Анна Богдан и Михаил Заливако / Instagram Анны Богдан

"Еще одно наше совместное путешествие. Как же круто разделять вместе эти эмоции. Каппадокия летит в копилку сбывшихся желаний. Впереди еще много-много городов и стран, которые мы хотим посетить вместе", - написала под снимком Анна.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Напомним, в Бодруме Богдан щеголяла в черном коротком платье с пестрой цветочной вышивкой и в черных босоножках на высоких шпильках. Наряд идеально подчеркнул ее красивые стройные ноги.

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