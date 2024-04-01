В мини-юбке и высоких казаках: топ-модель Жозефин Скривер вышла за кофе

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных, когда она вышла за кофе.

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Модель запечатлена в total black-луке, состоящем из черных топа, жакета, кожаной мини-юбки с золотой цепью, а также кожаной крупной сумки-тоута и высоких сапог-казаков. Ее волосы уложены в легкие волны, а на лице практически нет макияжа. Акцент в образе сделан на стройных ногах модели.

Фото: Instagram Жозефин Скривер

Напомним, ранее Жозефин Скривер позировала топлес у бассейна. Она показала фото, сделанные на популярных среди селебрити островах в Карибском море – Теркс и Кайкос.

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

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