В мини-юбке и ярких лодочках: Виктория Бекхэм сходила с дочерью в пекарню

В мини-юбке и ярких лодочках: Виктория Бекхэм сходила с дочерью в пекарню

Виктория Бекхэм с семьей сейчас много времени проводит в Майами.

Все дело в том, что Дэвид Бекхэм сейчас работает в американском футбольном клубе "Интер Майами". Не удивительно, что именно здесь Дэвид и Виктория организовали вечеринку по случаю 19-го дня рождения их сына Ромео, а виновник торжества показал огромный восьмиярусный торт, который испекли специально к его празднику.

(листайте фото вправо)

Также читайте Почти без макияжа: невеста Бруклина Бекхэма показала естественную красоту

Также Виктория опубликовала фото с дочерью Харпер. Звездная семья посетила пекарню в Майами @toothfairybakery. На снимке Викки запечатлена в короткой черной юбке, бежевом топе и черном удлиненном жакете и обута в яркие морковные туфли на высоких каблуках. Ее дочь Харпер стоит в оливковом платье с рюшами и голубых кроссовках.

"Самая сладкая пекарня в Майами и самое идеальное место для съемок! @toothfairybakery Поздравляем @davegrutman с еще одним невероятным запуском!", - подписала кадры Виктория.

Читайте также: В бикини и даже улыбается: Виктория Бекхэм показала, как провела с семьей день в аквапарке

Как менялась внешность Виктории Бекхэм (17 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку