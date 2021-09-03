В мини-юбке и ярких лодочках: Виктория Бекхэм сходила с дочерью в пекарню

Виктория Бекхэм с семьей сейчас много времени проводит в Майами.
Все дело в том, что Дэвид Бекхэм сейчас работает в американском футбольном клубе "Интер Майами". Не удивительно, что именно здесь Дэвид и Виктория организовали вечеринку по случаю 19-го дня рождения их сына Ромео, а виновник торжества показал огромный восьмиярусный торт, который испекли специально к его празднику.
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Также Виктория опубликовала фото с дочерью Харпер. Звездная семья посетила пекарню в Майами @toothfairybakery. На снимке Викки запечатлена в короткой черной юбке, бежевом топе и черном удлиненном жакете и обута в яркие морковные туфли на высоких каблуках. Ее дочь Харпер стоит в оливковом платье с рюшами и голубых кроссовках.
"Самая сладкая пекарня в Майами и самое идеальное место для съемок! @toothfairybakery Поздравляем @davegrutman с еще одним невероятным запуском!", - подписала кадры Виктория.
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