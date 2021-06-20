В мини-юбке и яркой шубе: Шарлиз Терон на премьере "Форсажа 9"

В Лос-Анджелесе состоялся показ культовой ленты "F9: Форсаж 9".

Главные герои фильма собрались на премьерный показ в китайском театре TCL.

Премьера "Форсаж 9" / Associated Press

Все внимание прессы и фотографов было в основном приковано к главным героям - 45-летней Шарлиз Терон и 53-летнему Вину Дизелю. Актриса появилась на дорожке в белой футболке от Dior из хлопка, с классическим коротким рукавом с круглым вырезом, которую можно приобрести за 590 фунтов стерлингов, и сочетала ее с короткой кожаной юбкой на пуговицах. Свой лук Терон дополнила яркой меховой шубой и ботильйонами из сетки на каблуках.

Шарлиз Терон / Associated Press

Волосы Шарлиз снова выкрасила в белый цвет, который ей очень идет, надела несколько украшений на шею, а также сделала насыщенный макияж со стрелками на веках.

Шарлиз Терон / Associated Press

Премьера фильма переносилась из-за пандемии и вот наконец-то состоялась. Напомним, первая часть "Форсажа" вышла на экраны в 2001 году.

Вин Дизель / Associated Press

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