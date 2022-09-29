В мини-юбке и за руку с мужем: Никола Пельтц посетила шоу Balmain в Париже

Никола Пельтц с мужем Бруклином Бекхэмом посетили вчера Неделю моды в Париже и, в частности, показ Balmain.

Пара посмотрела шоу Balmain Spring/Summer 2023 в рамках фестиваля Balmain Festival V03 во время Недели моды в Париже.

27-летняя Никола была одета в черную укороченную куртку из кожи и мини-юбку с поясом, которую надела в сочетании с плотными черными колготами и обувью на высоких каблуках.

Образ знаменитость дополнила небольшой черной сумкой с золотой фурнитурой, темные волосы распустила и сделала макияж с акцентом на глаза, добавив к нему немного румян и матовую помаду на губы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

23-летний Бруклин Бекхэм был одет в белую рубашку, черные брюки и кроссовки Balenciaga. Пара выглядела влюбленной. Они поженились в апреле 2022 года, и с тех пор в прессе только и разговоров о вражде между Николой и Викторией Бекхэм.

Недавно Никола объяснила, почему не надела свадебное платье от Виктории Бекхэм.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

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