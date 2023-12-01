В мини юбке и жакете, который не прикрывал живот: Блейк Лайвли пришла на мероприятие в луке от Chanel

30 ноября в Лондоне состоялась премьера фильма-концерта Бейонсе "Ренессанс", посвященного ее недавнему мировому туру. Среди гостей мероприятия была голливудская актриса Блейк Лайвли.

К фотографам она вышла в черной твидовой мини-юбке и элегантном жакете от Chanel с длинными рукавами и аппликацией камнями. Жакет актрисы застегивался на несколько крючков в зоне груди, обнажая ее живот.

Образ Блейк дополнила черными капроновыми колготками, прозрачными перчатками и лакированными туфлями на высоких каблуках Christian Louboutin.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Также на ней было и пальто с пайетками, которое она носила накинув на плечи, а в руке держала квадратную сумку Chanel с длинным ремешком-цепочкой. Завершили ее образ роскошные украшения в ушах и на шее, а также гламурный макияж и прическа.

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

Также на эту презентацию пришла американская суперзвезда - певица Тейлор Свифт. Она надела гламурное серебристое платье на бретельках и с разрезом от бренда Balmain.

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