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В мини-юбке и жакете с черным декором: 60-летняя Деми Мур посетила вечеринку бренда Schiaparelli

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
462
Время на прочтение
1 мин
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В мини-юбке и жакете с черным декором: 60-летняя Деми Мур посетила вечеринку бренда Schiaparelli

Деми Мур / Фото: Getty Images

В свет она опять вышля с одной из своих троих дочерей.

В Лос-Анджелесе состоялось гламурное светское мероприятие французского Модного дома Schiaparelli. На звездную вечеринку Деми Мур пришла с ног до головы одетая в вещи от Schiaparelli. На актрисе был костюм молочного цвета, который состоял из жакета и мини-юбки.

Ансамбль был украшен фигурными черными декоративными деталями, которые можно заметить на жакете и юбке. Наряд она дополнила плотными черными колготками, сапогами в цвет костюма и милой небольшой сумкой с декором в виде лица.

Волос Мур распустила, сделала макияж и дополнила этот лук несколькими драгоценностями.

Деми Мур / © Getty Images
Деми Мур / Фото: Getty Images

Однако на коктейльное мероприятие она пришла не одна, а в компании своей дочери Скаут ЛаРю Уиллис, которая в отличии от матери надела черный брючный костюм, украшенный классическими деталями для Дома Schiaparelli - замочными скважинами и золотыми пуговицами.

Деми Мур и Скаут ЛаРю Уиллис / © Getty Images
Деми Мур и Скаут ЛаРю Уиллис / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
462
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