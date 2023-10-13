В мини-юбке и жакете с черным декором: 60-летняя Деми Мур посетила вечеринку бренда Schiaparelli

В свет она опять вышля с одной из своих троих дочерей.

В Лос-Анджелесе состоялось гламурное светское мероприятие французского Модного дома Schiaparelli. На звездную вечеринку Деми Мур пришла с ног до головы одетая в вещи от Schiaparelli. На актрисе был костюм молочного цвета, который состоял из жакета и мини-юбки.

Ансамбль был украшен фигурными черными декоративными деталями, которые можно заметить на жакете и юбке. Наряд она дополнила плотными черными колготками, сапогами в цвет костюма и милой небольшой сумкой с декором в виде лица.

Волос Мур распустила, сделала макияж и дополнила этот лук несколькими драгоценностями.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Однако на коктейльное мероприятие она пришла не одна, а в компании своей дочери Скаут ЛаРю Уиллис, которая в отличии от матери надела черный брючный костюм, украшенный классическими деталями для Дома Schiaparelli - замочными скважинами и золотыми пуговицами.

Деми Мур и Скаут ЛаРю Уиллис / Фото: Getty Images

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