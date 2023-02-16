В мини-юбке и жакете с вырезами на талии: стильный лук азиатского фэшн-блогера на Неделе моды

Джессика Ванг всегда тщательно подбирает образы для своих выходов в свет.

Популярный азиатский фэшн-блогер Джессика Ванг посетила ужин красоты Armani, состоявшийся в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Джесс надела белоснежный ансамбль. Он состоял из асимметричной мини-юбки и экстравагантного жакета с вырезами на талии и глубоким декольте.

Джессика Ванг / Фото: Getty Images

Наряд Ванг дополнил босоножками жемчужного цвета на высокой платформе и сумочкой цвета металлик с цепочкой.

Блогер сделала укладку с мокрым эффектом, макияж с длинными ресницами и помадой винного оттенка. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на пальцах – кольца с бриллиантами.

Напомним, Джессика Ванг в прошлом году на Нью-Йоркской неделе моды появилась в платье с черно-желтым принтом, пышными и опущенными рукавами, обнаженными плечами и вырезом под грудью.

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