В мини-юбке и жакете трендового цвета: Хейли Бибер продемонстрировала образ в стиле офискор

Девушка не просто следит за модными тенденциями, а сама задает тренды.

28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – поделилась в своем Instagram модными луками. Она примерила образы в стиле офискор.

Офискор – это современная интерпретация классического офисного стиля. Этот стиль стал популярным благодаря соцсетям, в которых Хейли как раз и является трендсеттером.

Девушка позировала в костюме модного в этом сезоне темно-шоколадного цвета, состоящем из приталенного жакета с крупными пуговицами и мини-юбки. Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками и ее несменной подвеской в виде буквы "В".

Фото: Instagram Хейли Бибер

Фото: Instagram Хейли Бибер

Также Хейли примерила приталенный жакет серого цвета.

Фото: Instagram Хейли Бибер

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли тоже демонстрировала офисный лук, однако более пикантный. Она надела черное короткое платье-жакет, которое дополнила тонким кожаным поясом, черные колготки в сетку и туфли-слингбэки на очень высоких каблуках.

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