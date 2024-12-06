В мини-юбке и жакете трендового цвета: Хейли Бибер продемонстрировала образ в стиле офискор

Девушка не просто следит за модными тенденциями, а сама задает тренды.
28-летняя американская модель, основательница бренда косметики Rhode – Хейли Бибер – поделилась в своем Instagram модными луками. Она примерила образы в стиле офискор.
Офискор – это современная интерпретация классического офисного стиля. Этот стиль стал популярным благодаря соцсетям, в которых Хейли как раз и является трендсеттером.
Девушка позировала в костюме модного в этом сезоне темно-шоколадного цвета, состоящем из приталенного жакета с крупными пуговицами и мини-юбки. Свой образ она дополнила черными солнцезащитными очками и ее несменной подвеской в виде буквы "В".
Также Хейли примерила приталенный жакет серого цвета.
Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли тоже демонстрировала офисный лук, однако более пикантный. Она надела черное короткое платье-жакет, которое дополнила тонким кожаным поясом, черные колготки в сетку и туфли-слингбэки на очень высоких каблуках.
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