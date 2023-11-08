В мини-юбке из кристаллов и "голом" топе: Ким Кардашьян появилась в смелом и гламурном образе

В Нью-Йорке на знаменитой Пятой авеню состоялось торжественное открытие флагманского магазина Swarovski.
Звездой этого мероприятия стала Ким Кардашьян, поскольку совсем недавно ее бренд Skims начал сотрудничество с этим брендом и выпустила гламурную коллекцию с кристаллами и стразами.
Кардашьян буквально ослепляла всех присутствующих на вечеринке своими топом и мини-юбкой, которые полностью состояли из крупных кристаллов и, соответственно, были полностью прозрачными.
Наряд звезды был из ее совместной с брендом линейки Swarovski x Skims. Топ надевался на голое тело и имел под собой специальные силиконовые присоски, которые прикрывали грудь, но при этом создавали "голый" эффект, ведь были телесного цвета. Юбка же была без дополнительных подъюбников - Ким просто надела под низ хлопковые боксеры в рубчик, тоже от Swarovski x Skims.
Волосы суперзвезда собрала в высокую прическу, оставив несколько прядей волос ниспадать на лицо, сделала свой любимый макияж и обула прозрачные мюли на каблуках.
На мероприятие Ким тоже приехала не в простом автомобиле, а украшеном стразами.
Это появление в на вечеринке в Нью-Йорке произошло на следующий день после того, как звезда блистала в черном готическом платье с крестами от бренда Chrome Hearts на премия CFDA Fashion Awards.
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