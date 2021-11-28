В мини-юбке, пальто и шапке: Эмили Ратажковски в аутфите в звериный принт приехала на фестиваль в Лондон

В мини-юбке, пальто и шапке: Эмили Ратажковски в аутфите в звериный принт приехала на фестиваль в Лондон

Эмили Ратажковски приехала в Лондон, чтобы презентовать свою книгу "Мое тело".

Звезду запечатлели папарацци, когда она покидала WOW: Shameless Festival в Центре искусств Баттерси в Лондоне. 30-летняя звезда была в мини-юбке в принт зебры, черной водолазке, меховом пальто тоже в принт зебры и красных высоких сапогах на шпильках. Аутфит Эмили дополнила меховой черной шляпой и сделала макияж.

Отметим, книга Эмили Ратажковски "Мое тело" - это откровенные эссе о возвращении себе права собственности на свое тело после того, как начала свою модельную карьеру в подростковом возрасте. Книга стала бестселлером New York Times. Во время выступления в прессе на прошлой неделе Ратажковски сказала, что она будет "в ужасе", если какой-то подросток будет делать такие же фотосессии, которые она делала в начале своей карьеры.

Эмили Ратажковски / Getty Images

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"Я была ребенком, я действительно могу визуализировать эту конкретную картину в своем уме, и я думаю о том, что если бы я осознавала в 17-лет все так же, как осознаю сейчас, я была бы в ужасе. В то время это казалось действительно мощным и крутым. Я думаю, что на поверхности происходили вещи, о которых я даже не подозревала, а именно то, что я училась ценить то, насколько желанной я могла быть для мужчин", - призналась модель, пишет Daily Mail.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Очевидно, звезда хочет предостеречь молодых девушек, которые только начинают свой путь в модельном бизнесе о его возможных подводных камнях.

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