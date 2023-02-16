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В мини-юбке с бахромой и белом блейзере: Лени Клум приехала на модный показ

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1221
Время на прочтение
1 мин
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В мини-юбке с бахромой и белом блейзере: Лени Клум приехала на модный показ

Лени Клум / Фото: Getty Images

18-летняя дочь Хайди Клум вчера посетила Нью-Йоркскую неделю моды.

Лени Клум побывала на показе бренда Michael Kors. Девушка надела черную блузку и асимметричную мини-юбку с цветочным принтом и бахромой. Сверху Лени набросила удлиненный белый блейзер, а обута была в черные босоножки на каблуках. В руках модель держала маленький черный клатч.

Лени Клум / © Getty Images
Лени Клум / Фото: Getty Images

Мы обратили внимание на то, что модель сделала новую прическу. Она покрасила волосы в более натуральный русый оттенок и сделала легкую волнистую укладку. Макияж на лице у девушки был очень легкий, она немного подчеркнула глаза и накрасила губы бежевой матовой помадой. Выглядела Лени весьма стильно.

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Дата публикации
Просмотры
1221
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