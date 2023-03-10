В мини-юбке с бахромой: Памела Андерсон продемонстрировала роскошные ноги на показе Versace

Памела в очередной раз покорила сердца поклонников интересным и смелым нарядом.

55-летняя звезда журнала Playboy и сериала "Спасатели Малибу" посетила показ бренда Versace осень-зима 2023-2024, который прошел в этот раз не в Милане, а в Калифорнии. Знаменитость была одной из гостей мероприятия и выглядела невероятно стильно.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Памела выбрала total black look, в котором сочетала мини-юбку с водолазкой. Также она надела накидку, которая как и юбка была расшита бахромой.

Дополняли образ суперзвезды высокая и немного небрежная прическа-пучок и стильные черные солнцезащитные очки.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Также визажисты Памелы сделали ей лаконичный макияж в ее любимом стиле - накрасили губы нежно-розовой помадой, подчеркнули глаза и ее фирменные брови-дуги. А вот обула Андерсон остроносые слингбэки, декорированные завязками и заклепками.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

В последний раз на модном шоу Памела появлялась в декабре прошлого года, тогда она посетила показ коллекции Jacquemus весна-лето 2023, получившую название Le Raphia ("Рафия").

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