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В мини-юбке с камнями и на шпильках: Линдсей Лохан похвасталась стройными ногами на шоу

В мини-юбке с камнями и на шпильках: Линдсей Лохан похвасталась стройными ногами на шоу

В мини-юбке с камнями и на шпильках: Линдсей Лохан похвасталась стройными ногами на шоу

Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

38-летняя актриса находится в отличной физической форме.

Линдсей Лохан посетила "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Для съемок она выбрала стильный образ.

На ней был черный костюм, состоявший из топа с длинными рукавами и острыми плечами, а также мини-юбки, подчеркнувшей ее стройные ноги. Наряд был украшен полоской из камней.

Линдсей Лохан / © Getty Images
Линдсей Лохан / Фото: Getty Images

Аутфит Логан дополнила черными капроновыми колготами и черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках.

Линдсей сделала аккуратную укладку и макияж с шоколадной помадой. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руках – браслеты, часы и кольца.

Напомним, Линдсей Лохан в кожаном плаще и платье с пайетками появилась на показе Balenciaga.

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