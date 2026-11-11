В мини-юбке с мехом и на шпильках: жена миллиардера Лорен Санчес привлекла внимание стильным луком

Лорен Санчес / © Getty Images

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Лорен Санчес Безос попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии утреннего шоу CBS Mornings, где представляла свою детскую книгу «Муха, которая полетела на Северный полюс».

Для телевизионного эфира супруга основателя Amazon Джеффа Безоса выбрала стильный образ в черно-красной гамме. На Лорен была черная облегающая водолазка, которая прекрасно подчеркнула ее фигуру. Ее она сочетала с оригинальной мини-юбкой, верхняя часть которой была выполнена из красной фактурной ткани, а нижняя — из черного искусственного меха. Такое сочетание цветов и текстур сделало наряд интересным и эффектным.

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Лорен Санчес / © Getty Images

Лук Санчес дополнила черными капроновыми колготками и лакированными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

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Лорен сделала прическу с локонами и макияж с глянцевым блеском на губах. На лице у нее были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а в ушах — серьги с камнями. В руках Санчес держала экземпляр своей детской книги.

Напомним, Лорен Санчес появилась на теннисном матче в белом платье длины миди с V-образным декольте .

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