ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
264
Время на прочтение
1 мин

В мини-юбке с мехом и на шпильках: жена миллиардера Лорен Санчес привлекла внимание стильным луком

Лорен Санчес, как всегда, выглядела прекрасно.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес Безос попала в объектив папарацци в Нью-Йорке, когда выходила из студии утреннего шоу CBS Mornings, где представляла свою детскую книгу «Муха, которая полетела на Северный полюс».

Для телевизионного эфира супруга основателя Amazon Джеффа Безоса выбрала стильный образ в черно-красной гамме. На Лорен была черная облегающая водолазка, которая прекрасно подчеркнула ее фигуру. Ее она сочетала с оригинальной мини-юбкой, верхняя часть которой была выполнена из красной фактурной ткани, а нижняя — из черного искусственного меха. Такое сочетание цветов и текстур сделало наряд интересным и эффектным.

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лук Санчес дополнила черными капроновыми колготками и лакированными остроносыми туфлями-лодочками на шпильках.

Лорен сделала прическу с локонами и макияж с глянцевым блеском на губах. На лице у нее были солнцезащитные очки с коричневыми линзами, а в ушах — серьги с камнями. В руках Санчес держала экземпляр своей детской книги.

Напомним, Лорен Санчес появилась на теннисном матче в белом платье длины миди с V-образным декольте .

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie