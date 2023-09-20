В мини-юбке с пайетками и на каблуках: немецкая топ-модель Тони Гаррн на модном шоу в Милане

Немецкая топ-модель Тони Гаррн появилась на Неделе моды в Милане в эффектном и гламурном мини-наряде. Звезда посетила показ бренда Alberta Ferretti весна-лето 2024.

На Тони была блуза цвета шампанского на пуговицах, с длинными рукавами и полностью расшитая пайетками, которую она сочетала с мини-юбкой расшитой бисером и пайетками.

Также модель дополнила лук мини-сумкой и мюлями на шпильках. Волосы Тони немного накрутила и просто распустила, а вот макияж на ее лице был лаконичным и без ярких акцентов.

Тони Гаррн / Фото: Getty Images

А совсем недавно Тони появлялась на открытии Венецианского кинофестиваля. Тогда на девушке было роскошное серебряное платье тоже от бренда Alberta Ferretti.

Тоні Гаррн / Фото: Associated Press

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