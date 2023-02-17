В мини-юбке с принтом "зебра" и кроп-топе с металлической фурнитурой: гламурная Кэти Перри сходила на шоу

Папарацци подловили Кэти Перри в Лос-Анджелесе, когда она шла на шоу Jimmy Kimmel Live. В эфире артистка рассказала о новом сезоне телешоу American Idol.

Перри выглядела гламурно. На ней был черный кроп-топ, украшенный массивной блестящей фурнитурой, как пайетки, и бахромой из цепочек. В нем певица смогла похвастаться плоским животом.

Сверху звезда надела черно-белый жакет оверсайз с принтом "зебра" от бренда The Attico, который спустила с плеч.

Кэти Перри / Фото: Getty Images

Верх Кэти сочетала с мини-юбкой с таким же анималистическим принтом и разрезом. Обута она была в черные высокие кожаные ботфорты на шпильках.

Певица собрала волосы в пучок, надела на лицо черные стильные очки, губы накрасила розовой помадой, а в ее ушах были серебряные серьги.

Напомним, ранее мы видели Кэти Перри в январе на гала-концерте G'Day USA Arts Gala в Лос-Анджелесе. Певица появилась на дорожке в блестящем топе без косточек цвета фольги и бальной юбке от бренда Zimmermann.

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