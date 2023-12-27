В мини-юбке с разрезом: певица Розалия прогулялась по городу в стильном луке

Испанская певица и автор песен Розалия проводит сейчас время в Нью-Йорке и уже несколько дней подряд попадает под прицел папарацци на разных локациях. На Рождество, 25 декабря, звезду сфотографировали на прогулке в Центральном парке, а вчера заметили в Бруклине.

Певица вышла из автомобиля и направлялась куда-то по своим делам. Одета она была в черную мини-юбку с разрезом и нежно-розовую удлиненную рубашку.

Также Розалия надела свободную куртку на молнии, на плече у нее висела черная сумка, а в руке она несла розовый шарф. Волосы певица распустила, сделала нежный макияж, а также обула сатиновые туфли с ремешками.

Розалия / Фото: Getty Images

А вот ранее Розалию также сфотографировали в престижном районе Трайбека, когда она шла по улице. При этом девушка несла в руках коробку с большой пиццей, а на спине у нее был оригинальный рюкзак с двуглавым медведем.

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