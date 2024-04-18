В миниатюрном банановом бикини: британская модель похвасталась идеальной фигурой

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram яркие снимки с отдыха на курорте.

Арабелла Чи/Instagram

Блондинка соблазнительно позировала у бассейна в стильном миниатюрном бикини бананового цвета на завязках и с золотистой фурнитурой. Чи похвасталась стройной и сексуальной фигурой.

Арабелла Чи/Instagram

Она распустила волосы, сделала макияж в натуральных оттенках и украсила шею цепочкой с подвеской в виде ее имени.

Арабелла Чи/Instagram

"Немного солнышка вам в ленту", — написала модель в посте.

Напомним, другая участница "Острова любви" – Джессика Гейл – продемонстрировала сексуальные формы в бикини пастельно-голубого цвета.

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