В миниатюрном бикини апельсинового оттенка: британская модель похвасталась соблазнительным декольте

Арабелла Чи продолжает радовать фолловеров пикантными снимками в купальнике.
Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новую порцию горячих фото.
На этот раз блондинка примерила миниатюрное бикини апельсинового оттенка, которое дополнила золотой деликатной цепочкой на плавках.
Арабелла продемонстрировала плоский живот и соблазнительный бюст.
Свой аутфит Чи дополнила золотыми серьгами, браслетом, кольцами и длинным молочным маникюром.
Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показалась на фото одетой. Она позировала на корточках в леопардовой шубе на голое тело.
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