В миниатюрном бикини апельсинового оттенка: британская модель похвасталась соблазнительным декольте

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новую порцию горячих фото.

На этот раз блондинка примерила миниатюрное бикини апельсинового оттенка, которое дополнила золотой деликатной цепочкой на плавках.

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла продемонстрировала плоский живот и соблазнительный бюст.

Арабелла Чи/Instagram

Свой аутфит Чи дополнила золотыми серьгами, браслетом, кольцами и длинным молочным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показалась на фото одетой. Она позировала на корточках в леопардовой шубе на голое тело.

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