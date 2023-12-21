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В миниатюрном бикини апельсинового оттенка: британская модель похвасталась соблазнительным декольте

В миниатюрном бикини апельсинового оттенка: британская модель похвасталась соблазнительным декольте

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
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В миниатюрном бикини апельсинового оттенка: британская модель похвасталась соблазнительным декольте

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи продолжает радовать фолловеров пикантными снимками в купальнике.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новую порцию горячих фото.

На этот раз блондинка примерила миниатюрное бикини апельсинового оттенка, которое дополнила золотой деликатной цепочкой на плавках.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Арабелла продемонстрировала плоский живот и соблазнительный бюст.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Свой аутфит Чи дополнила золотыми серьгами, браслетом, кольцами и длинным молочным маникюром.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи показалась на фото одетой. Она позировала на корточках в леопардовой шубе на голое тело.

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Дата публикации
Просмотры
235
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