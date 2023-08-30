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В миниатюрном бикини и парео с бахромой: британская модель похвасталась соблазнительным бюстом и плоским животом

В миниатюрном бикини и парео с бахромой: британская модель похвасталась соблазнительным бюстом и плоским животом

Дата публикации
Просмотры
397
Время на прочтение
1 мин
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В миниатюрном бикини и парео с бахромой: британская модель похвасталась соблазнительным бюстом и плоским животом

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи продолжает радовать фолловеров снимками в стильных купальниках.

Модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram новые фотографии пляжного аутфита.

Красавица одела миниатюрный черный купальник, лиф которого едва прикрывал ее сексуальную грудь.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

На бедрах Арабелла завязала черное атласное короткое парео с бахромой.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Чи продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.

Арабелла Чи/Instagram / ©
Арабелла Чи/Instagram

Напомним, ранее Арабелла Чи в соблазнительном черном белье похвасталась идеальной фигурой.

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Дата публикации
Просмотры
397
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