В миниатюрном бикини и с котом: звезда реалити похвасталась стройной фигурой и сексуальным декольте

Эмма Эрнан показала, как принимала солнечные ванны со своим домашним питомцем.

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – поделилась с подписчиками в Instagram пикантной фотографией с отдыха у бассейна.

Красавица позировала на шезлонге, рядом с ней лежал ее кот. На ней было миниатюрное светлое бикини. Эмма похвасталась и стройной фигурой, и пышным сексуальным бюстом.

Эмма Эрнан/Instagram

Эрнан собрала волосы в элегантную прическу, выпустив спереди пряди, сделала макияж с акцентом на глазах, красный маникюр и украсила уши золотыми серьгами-кольцами.

Напомним, Эмма Эрнан белым мини-платьем с драпировкой подчеркнула стройные ноги.

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