В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом

Канадская модель Playboy Хлоя Терае опубликовала в Instagram снимки с пикантной фотосессии, которые взбудоражили воображение ее фолловеров.

Перед объективом фотокамеры блондинка предстала в миниатюрном бикини на завязках темно-бежевого цвета с серебряными вкраплениями.

Глоя Терае/Michael Moretti

Красавица соблазнительно позировала у окна, демонстрируя стройную фигуру.

Глоя Терае/Michael Moretti

Хлоя похвасталась упругими ягодицами и сексуальным бюстом.

Глоя Терае/Michael Moretti

Свой лук Терае дополнила цепочкой на шее, золотыми браслетами и кольцами на руках и французским маникюром. Модель распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы помадой цвета молочного шоколада.

Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди. Ноги у нее были полностью обнажены.

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