В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом

Хлоя Терае обожает демонстрировать свои пышные формы.
Канадская модель Playboy Хлоя Терае опубликовала в Instagram снимки с пикантной фотосессии, которые взбудоражили воображение ее фолловеров.
Перед объективом фотокамеры блондинка предстала в миниатюрном бикини на завязках темно-бежевого цвета с серебряными вкраплениями.
Красавица соблазнительно позировала у окна, демонстрируя стройную фигуру.
Хлоя похвасталась упругими ягодицами и сексуальным бюстом.
Свой лук Терае дополнила цепочкой на шее, золотыми браслетами и кольцами на руках и французским маникюром. Модель распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы помадой цвета молочного шоколада.
Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди. Ноги у нее были полностью обнажены.
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