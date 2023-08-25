Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом

В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
816
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В миниатюрном бикини: модель Playboy соблазнительно похвасталась сексуальными ягодицами и пышным бюстом

Глоя Терае/Michael Moretti

Хлоя Терае обожает демонстрировать свои пышные формы.

Канадская модель Playboy Хлоя Терае опубликовала в Instagram снимки с пикантной фотосессии, которые взбудоражили воображение ее фолловеров.

Перед объективом фотокамеры блондинка предстала в миниатюрном бикини на завязках темно-бежевого цвета с серебряными вкраплениями.

Глоя Терае/Michael Moretti / ©
Глоя Терае/Michael Moretti

Красавица соблазнительно позировала у окна, демонстрируя стройную фигуру.

Глоя Терае/Michael Moretti / ©
Глоя Терае/Michael Moretti

Хлоя похвасталась упругими ягодицами и сексуальным бюстом.

Глоя Терае/Michael Moretti / ©
Глоя Терае/Michael Moretti

Свой лук Терае дополнила цепочкой на шее, золотыми браслетами и кольцами на руках и французским маникюром. Модель распустила волосы и сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы помадой цвета молочного шоколада.

Напомним, свое 30-летие Хлоя Терае отпраздновала в откровенном наряде. На ней было розовое платье, состоявшее из боди и имитации юбки сзади и спереди. Ноги у нее были полностью обнажены.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
816
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация