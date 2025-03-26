В миниатюрном блестящем платье: смелая модель из Панамы обнажила пышные формы

Пышнотелая модель из Панамы – Грейси Бон – показала в Instagram свой новый сексуальный аутфит, в котором она сходила на вечеринку.

Девушка надела миниатюрное блестящее платье на тонких бретельках и с откровенным разрезом с одной стороны, который полностью обнажал ее пышные ягодицы и бедро.

Грейси Бо

У Грейси были распущены волосы, макияж с пышными наращенными ресницами и помадой цвета пыльной розы, а также длинный маникюр с дизайном. Шею она украсила золотой цепочкой с крестиком, а руку – золотым браслетом.

Напомним, ранее Грейс Бон позировала на пляже в белом сплошном купальнике, демонстрируя свою тонкую талию, широкие бедра и пышные ягодицы.

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