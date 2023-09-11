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В миниатюрном черном бикини: британская модель похвасталась плоским животом и упругими ягодицами

В миниатюрном черном бикини: британская модель похвасталась плоским животом и упругими ягодицами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1771
Время на прочтение
1 мин
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В миниатюрном черном бикини: британская модель похвасталась плоским животом и упругими ягодицами

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи показала видео из отпуска у моря, который уже закончился.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram видео с отдыха.

На нем красавица в миниатюрном черном бикини позирует на пляже. Она похвасталась на камеру стройной фигурой, плоским животом и упругими ягодицами.

"Прощай, жизнь на пляже, но ненадолго", – подписала видео Арабелла.

Напомним, ранее Арабелла Чи показала себя во всей красе в прозрачном купальнике с черными вставками.

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Дата публикации
Просмотры
1771
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