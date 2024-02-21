В миниатюрном черном бикини и с леденцом в руке: британская модель поделилась новым снимком

Арабелла Чи не перестает публиковать пикантный контент в стильных купальниках.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – в очередной раз порадовала подписчиков в Instagram новой фотографией.

На этот раз красавица была одета в миниатюрное черное бикини с завязками, хорошо сидевшее на ее стройной и сексуальной фигуре.

Арабелла Чи

Свой пляжный лук блондинка дополнила черной панамкой от Prada. У нее были распущены волосы и легкий макияж на лице. Шею Арабелла украсила цепочками с подвесками, а руку – браслетом.

Снимок получился очень милым: Чи искренне улыбалась на камеру и держала в руке леденец на палочке.

Напомним, в прошлый раз Арабелла Чи в розовом купальнике вызывающе позировала на камеру.

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