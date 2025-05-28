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- Шоу-бизнес
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В миниатюрном леопардовом бикини: модель из Панамы продемонстрировала пышные формы
28-летняя Грейси Бон порадовала своих подписчиков новым видео, где она предстала в гламурном купальнике с животным принтом.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — опубликовала в Instagram новое видео из своего отдыха.
Красавица появилась в миниатюрном бикини с леопардовым принтом на завязках. Грейси продемонстрировала на камеру свою соблазнительную грудь и пышные ягодицы.
У Бон были распущены волосы, макияж с накладными пышными ресницами и золотая цепочка на шее.
Модель обожает животный принт. Недавно она похвасталась стильным луком в леопардовом костюме, состоявшем из кроп-топа на бретельках и юбке миди.
Напомним, Грейс Бон в белом сплошном купальнике без комплексов показала свой целлюлит.