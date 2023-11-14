В миниатюрном платье и на каблуках: американская звезда реалити похвасталась стройными ногами на улицах Лос-Анджелеса

Звезда американского реалити-шоу Selling Sunset – Эмма Эрнан – попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Она прогуливалась, держа бумажный стакан с напитком.

Блондинка выглядела эффектно. Она была одета в миниатюрное платье с разноцветным принтом и без бретелек. Наряд идеально подчеркнул сексуальную фигуру девушки и ее стройные длинные ноги.

Эмма Эрнан / Фото: Getty Images

Аутфит Эмма дополнила кремовыми босоножками на платформах и каблуках и кремовой сумочкой.

Эрнан распустила волосы, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук золотыми серьгами и светло-розовым маникюром.

Напомним, звезда реалити Челси Лазкани в розовом мини-платье с кружевом блеснула пышной грудью на вечеринке.

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