В миниатюрном платье и на шпильках: эффектная Джорджина Родригес позировала на пирсе в Венеции

Возлюбленную футболиста Криштиану Роналду и мать его детей сфотографировали на пирсе. Джорджина была в двухцветном обтягивающем мини-платье и в красных кожаных босоножках на шпильках.

На запястье у нее сверкал тонкий бриллиантовый браслет, маникюр был в светлом оттенке, а ногти длинные и острой формы. На пальцах было по несколько колец с драгоценными камнями.

Модель сделала макияж и прическу, а также надела серьги с рубинами и уверенно продефилировала перед фотографами на пирсе.

Джорджина Родригес / Фото: Getty Images

В своем Instagram Джорджина показала другие фото, как летела в частном самолете в Венецию и была одета в черны корсет и брюки с высокой талией, а в руках у нее была сумка из кожи крокодила Diamond Himalaya Niloticus Birkin от Hermes, стоимостью более 230 тысяч долларов.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как две знаменитости надели одинаковые драгоценности на Венецианский кинофестиваль.

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