В миниатюрном платье и с красными волосами: Белла Торн засветила татуировки и шрам на ноге

В миниатюрном платье и с красными волосами: Белла Торн засветила татуировки и шрам на ноге

24-летняя актриса в сексуальном образе вишла на красную дорожку музыкальной церемонии.

Белла Торн посетила 22-ю ежегодную церемонию вручения латинской премии Грэмми - Latin Grammy Awards, которая прошла в Лас-Вегасе.

Девушка сделала ставку на свою сексуальность. Она надела красное мини-платье на тонких бретельках, расшитое в зоне декольте бисером. Наряд она сочетала с красными босоножками со стразами.

Белла Торн / Associated Press

Чтобы сделать свой аутфит более эффектным она покрасила волосы в красный цвет. В макияже Белла сделала акцент на вишневой помаде. В ушах у нее были серьги-кольца с камнями.

Белла Торн / Associated Press

Обе руки Торн украсила часами и кольцами с бриллиантами и изумрудами. На одной руке у нее был роскошный браслет в виде змеи.

Белла Торн / Associated Press

Длинна платья позволила рассмотреть ноги актрисы. На правой ноге у нее было две татуировки и небольшой шрам.

Белла Торн / Associated Press

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