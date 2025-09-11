ТСН в социальных сетях

В миниатюрном платье с цветами: британская звезда реалити показала, как выглядит ее фигура сзади

Ева Гейл в кокетливом образе устроила себе импровизированную фотосессию на улицах Лондона.

Звезда британского реалити-шоу "Остров любви" и сестра Джессики Гейл - Ева Гейл - опубликовала в Instagram серию снимков со своей прогулки по Лондону.

Девушка выбрала для своего выхода кокетливый лук от бренда Fashion Nova. Она надела белое миниатюрное платье в мелкий голубой цветочный принт, с рюшами и на тонких бретельках. Аутфит Ева дополнила бежевыми милями на высоких шпильках.

Звезда реалити продемонстрировала, как выглядит ее фигура сзади. Она похвасталась тонкой талией, пышной пятой точкой и стройными ногами. А еще она похвасталась красивым загаром, ведь много времени провела на пляже летом/

Образ Гейл дополнила плетеной сумкой цвета слоновой кости и прической с локонами.

"Сентябрьское солнце", - подписала блондинка фото.

Напомним, ранее Ева Гейл поделилась с фолловерами горячими снимками в желтом бикини.

