В миниатюрных стрингах и с ракушками на груди: Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

Британская модель в обольстительном образе снялась в фотосессии у моря.

Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией снимков из пикантной фотосессии на пирсе.

Модель предстала перед фотокамерой в соблазнительном образе. На ней были миниатюрные бежевые стринги, а на пышной груди вместо бюстгальтера были ракушки. Деми похвасталась сексуальной фигурой в форме "песочных часов".

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Роуз дополнила топом из золотисто-медных цепочек. Уши она украсила перламутровыми серьгами в виде птиц, а шею – таким же колье с птицами.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сделала укладку с мокрым эффектом и красивый макияж с перламутрово-розовыми тенями, черными стрелками и помадой лилового оттенка.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала свои обнаженные фото.

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