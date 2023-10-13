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В миниатюрных стрингах и с ракушками на груди: Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

В миниатюрных стрингах и с ракушками на груди: Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
602
Время на прочтение
1 мин
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В миниатюрных стрингах и с ракушками на груди: Деми Роуз продемонстрировала сексуальные формы

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель в обольстительном образе снялась в фотосессии у моря.

Деми Роуз порадовала фолловеров новой порцией снимков из пикантной фотосессии на пирсе.

Модель предстала перед фотокамерой в соблазнительном образе. На ней были миниатюрные бежевые стринги, а на пышной груди вместо бюстгальтера были ракушки. Деми похвасталась сексуальной фигурой в форме "песочных часов".

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Аутфит Роуз дополнила топом из золотисто-медных цепочек. Уши она украсила перламутровыми серьгами в виде птиц, а шею – таким же колье с птицами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми сделала укладку с мокрым эффектом и красивый макияж с перламутрово-розовыми тенями, черными стрелками и помадой лилового оттенка.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, в прошлый раз Деми Роуз показала свои обнаженные фото.

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Дата публикации
Просмотры
602
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