В минималистичном образе: Анджелина Джоли в бархатном платье с тонкими бретелями блистала на красной дорожке

Анджелина Джоли / © Getty Images

Реклама

Анджелина Джоли блистала на красной дорожке перед показом фильма «Кутюр» («Couture»), который проводился в рамках 73-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Актриса появилась на мероприятии в элегантном и минималистичном длинном платье на тонких бретельках из черного бархата.

Этот роскошный и простой наряд она дополнила только небрежно распущенными волосами и сдержанными украшениями с бриллиантами, которые придали общему образу нотку гламура.

Анджелина Джоли / © Getty Images

Платье отличается классическим кроем и безупречным силуэтом, и именно такие изысканные модели годами доминирует у Джоли на самых важных красных дорожках. Однако недавно она также решила повторить свой знаковый модный трюк — продемонстрировала ногу в платье-пальто от от бренда Gabriela Hearst на мероприятии в Торонто. Это было необычно и смело, ведь носила она наряды на голое тело.

Реклама