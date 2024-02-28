В мини-платье с пышным декольте: Сидни Суини в кокетливом луке пришла на шоу

Сидни Суини стала гостьей "Вечернего шоу с Джимми Фелоном". Она рассказала, что после кассового успеха романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть", в которой она сыграла главную роль, вероятно, будет продолжение фильма.

В студии она появилась в кокетливом образе. На ней было короткое белое платье от бренда Balmain без бретелек и с откровенным декольте с черной каймой, которое идеально подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Аутфит красавица дополнила черными капроновыми колготами и черными туфлями на шпильках. Сидни собрала волосы в элегантный пучок сзади и сделала макияж с акцентом на бордовой помаде. Изысканные серьги и кольца с камнями завершили лук Суини.

Напомним, Сидни Суини посетила церемонию награждения премии People's Choice Awards в Санта-Монике в вечернем красном платье макси от бренда Mônot с американской проймой, откровенным декольте и разрезом.

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