В мини-юбке и грубых ботинках: Натали Портман сходила на шоу Dior

43-летняя актриса Натали Портман побывала на показе Dior на Парижской неделе моды.
Знаменитость приехала посмотреть коллекцию весна/лето 2025. Портман выбрала для выхода в свет черную короткую клетчатую юбку, бархатный топ-корсет и такой же короткий бархатный жакет. Образ она дополнила парой грубых черных байкерских ботинок высотой до колена, украшенных множеством пряжек.
Натали собрала волосы в тугой пучок, сделала макияж глаз с блестящими тенями и нежно-розовым блеском подчеркнула губы. Из украшений у нее на шее был чокер.
Напомним, в прошлый раз мы видели Натали Портман в прозрачном макси-платье, которое она надела на церемонию награждения, прошедшую в рамках 50-го Довильского американского кинофестиваля во Франции.
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