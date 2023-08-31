В многослойном красном платье: "девушка Бонда" на церемонии открытия Венецианского кинофестиваля

30 августа 80-й Венецианский кинофестиваль открыл свои двери актерам, кинорежиссерам и другим звездным личностям. В этом году крестной матерью мероприятия стала актриса Катерина Мурино прославившуюся благодаря роли "девушки Бонда" в фильме "Казино Рояль" 2006 года.

На мероприятие она прибыла в роскошном красном платье от Модного дома Armani Privé. Платье было А-силуэта и имело множество рюш. Впервые этот наряд был представлен публике в кутюрной коллекции осень-зима 2014 года.

Также наряд был декорирован крупными квадратными камнями красного цвета, которые создавали интересную фактуру и добавляли гламура.

Катерина Мурино / Фото: Associated Press

Изюминкой образа стали золотые украшения от Cartier в виде пантеры. Это коллекция Panthère de Cartier - самая знаменитая серия украшений Cartier, которая неразрывно связанной с ювелиром Жанной Туссен - которая придумала этот дизайн.

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