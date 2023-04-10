В модной шелковой юбке и с букетом цветов: модель Victoria’s Secret Шанина Шейк сходила в магазин

В этом же образе она позировала на фото, которые опубликовала в соцсети.

32-летняя австралийская модель и звезда бельевого бренда Victoria’s Secret Шанина Шейк продемонстрировала модный образ, ведь надела базовую черную шелковую юбку в сочетании с белой майкой.

Лук она дополнила лаконичными шлепанцами, несколькими золотыми украшениями, сумкой-хобо и просто распустила волосы.

Фото девушки сделали в субботу, 8 апреля, когда она ходила в магазин за покупками и цветами.

Шанина Шейк / Фото: Getty Images

Также на своей странице в Instagram звезда показала несколько семейных фото с пасхальной вечеринки, на которой была одета точно так же. На снимках она позировала с возлюбленным Мэтью Адесуяном, их маленьким сыном и родственниками.

Шанина Шейк / Фото: Instagram Шанины Шейк

Шанина Шейк / Фото: Instagram Шанины Шейк

Также модель опубликовала фото сына и поздравила всех с праздником.

Сын Шанины Шейк / Фото: Instagram Шанины Шейк

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