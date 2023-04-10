В модной шелковой юбке и с букетом цветов: модель Victoria’s Secret Шанина Шейк сходила в магазин

В этом же образе она позировала на фото, которые опубликовала в соцсети.
32-летняя австралийская модель и звезда бельевого бренда Victoria’s Secret Шанина Шейк продемонстрировала модный образ, ведь надела базовую черную шелковую юбку в сочетании с белой майкой.
Лук она дополнила лаконичными шлепанцами, несколькими золотыми украшениями, сумкой-хобо и просто распустила волосы.
Фото девушки сделали в субботу, 8 апреля, когда она ходила в магазин за покупками и цветами.
Также на своей странице в Instagram звезда показала несколько семейных фото с пасхальной вечеринки, на которой была одета точно так же. На снимках она позировала с возлюбленным Мэтью Адесуяном, их маленьким сыном и родственниками.
Также модель опубликовала фото сына и поздравила всех с праздником.
Читайте также: