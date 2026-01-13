ТСН в социальных сетях

В мохнатом наряде с большим бантом: британская артистка в образе от Saint Laurent позировала на красной дорожке

33-летняя Charli XCX выбрала для своего появления интересный черно-белый наряд.

Алина Онопа
Charli XCX

Charli XCX / © Associated Press

Британская артистка Charli XCX посетила церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке звезда появилась в черно-белом платье от бренда Saint Laurent. Наряд состоял из классической белой юбки макси и черного мохнатого верха из эко-меха, который имел пикантный вырез, обнаженные плечи и черный атласный бант на животе.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

Аутфит Charli XCX дополнила элегантными серьгами с белыми и желтыми бриллиантами, бриллиантовым колье с тремя нитями, кольцами с бриллиантами и черными босоножками на высоких платформах и каблуках.

Charli XCX / © Associated Press

Charli XCX / © Associated Press

У нее была красивая прическа с локонами на одну сторону, макияж с легкими черными стрелками с эффектом "кошачий взгляд" и красный маникюр.

Напомним, Charli XCX пришла на гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес в кастомном белом ансамбле от бренда Gucci, расшитом металлическими деталями.

