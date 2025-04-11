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- Шоу-бизнес
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В мохнатой шубе и длинной юбке: стильная Оля Цибульская на мероприятии в Киеве
Певица в образе total black посетила презентацию шоумена Анатолия Анатолича.
Оля Цибульская посетила презентацию нового флагманского проекта Анатолий Анатолич «Когда я был маленьким» в Киеве.
Артистка предстала на ивенте в стильном образе total black. На ней была короткая мохнатая шуба и длинная юбка, которые она скомбинировала с черными сапогами на грубой подошве.
Аутфит Оля дополнила нежным макияжем и красным маникюром. Свой лук звезда завершила коричневой сумкой.
К слову, проект Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким» – это разговор о том, как формируется личность, какие события и люди влияют на мечты, выбор и будущее. Героем первого выпуска стал телеведущий Андрей Бедняков.
Кроме того, проект имеет важную миссию — помочь собирать средства на лечение онкобольных детей.