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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
616
Время на прочтение
1 мин

В мохнатой шубе и длинной юбке: стильная Оля Цибульская на мероприятии в Киеве

Певица в образе total black посетила презентацию шоумена Анатолия Анатолича.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Оля Цибульская

Оля Цибульская

Оля Цибульская посетила презентацию нового флагманского проекта Анатолий Анатолич «Когда я был маленьким» в Киеве.

Артистка предстала на ивенте в стильном образе total black. На ней была короткая мохнатая шуба и длинная юбка, которые она скомбинировала с черными сапогами на грубой подошве.

Анатолий Анатолич и Оля Цибульская

Анатолий Анатолич и Оля Цибульская

Аутфит Оля дополнила нежным макияжем и красным маникюром. Свой лук звезда завершила коричневой сумкой.

Оля Цибульская

Оля Цибульская

К слову, проект Анатолия Анатолича «Когда я был маленьким» – это разговор о том, как формируется личность, какие события и люди влияют на мечты, выбор и будущее. Героем первого выпуска стал телеведущий Андрей Бедняков.

Кроме того, проект имеет важную миссию — помочь собирать средства на лечение онкобольных детей.

Дата публикации
Количество просмотров
616
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