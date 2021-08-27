В мокром белье: Ким Кардашьян эффектно вышла из бассейна

Ким Кардашьян поделилась новыми снимками с рекламной кампании коллекции ее линейки нижнего белья.

Вместе со своей бывшей личной помощницей Стефани Шеперд Ким Кардашьян примерила стильные хлопковые комплекты от ее именного бренда SKIMS, который теперь также будет рекламировать Кейт Мосс и поделилась снимками в своем блоге в Instagram.

Девушки запечатлены в серых хлопковых комплектах, в доме Кардашьян в Калабасасе. Это именно тот дом, где раньше Ким жила со своим экс-супругом Канье Уэстом и детьми.

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Некоторые фото были сделаны в бассейне. Ким и Стефани в мокром белье выходили из воды. Надо отметить качество белья, ничего пикантного сквозь мокрую ткань не просвечивалось.

Также дамы позировали лежа на мягком белом диване и на стульях. Ким при этом держала периодически телефон в руках, видимо, атмосферу на площадке хотели создать самую непринужденную.

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Ким Кардашьян в рекламе SKIMS (11 фото)

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