В молочно-белом аутфите: стильная Джессика Бил в объективах папарацци

Джессика Бил была запечатлена в городе в компании своего мужа Джастина Тимберлейка. Супругов сфотографировали, когда они выходили из автомобиля.

Джессика Бил / Фото: Getty Images

Джессика была одета в белый топ, поверх него на ней был молочно-белый укороченный жакет, также она надела юбку-карандаш и бронзовые босоножки на каблуках.

В руках актриса несла маленькую сумку, подобранную в тон, волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на нежно-розовые губы.

Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Ее муж Джастин был одет в коричневый кардиган и черные брюки. Похоже, пара ходила куда-то на ужин.

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