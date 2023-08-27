В молочно-белом аутфите: стильная Джессика Бил в объективах папарацци

41-летняя актриса попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.
Джессика Бил была запечатлена в городе в компании своего мужа Джастина Тимберлейка. Супругов сфотографировали, когда они выходили из автомобиля.
Джессика была одета в белый топ, поверх него на ней был молочно-белый укороченный жакет, также она надела юбку-карандаш и бронзовые босоножки на каблуках.
В руках актриса несла маленькую сумку, подобранную в тон, волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на нежно-розовые губы.
Ее муж Джастин был одет в коричневый кардиган и черные брюки. Похоже, пара ходила куда-то на ужин.
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