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В молочно-белом аутфите: стильная Джессика Бил в объективах папарацци

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
1 мин
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В молочно-белом аутфите: стильная Джессика Бил в объективах папарацци

Джессика Бил / Фото: Getty Images

41-летняя актриса попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Джессика Бил была запечатлена в городе в компании своего мужа Джастина Тимберлейка. Супругов сфотографировали, когда они выходили из автомобиля.

Джессика Бил / © Getty Images
Джессика Бил / Фото: Getty Images

Джессика была одета в белый топ, поверх него на ней был молочно-белый укороченный жакет, также она надела юбку-карандаш и бронзовые босоножки на каблуках.

В руках актриса несла маленькую сумку, подобранную в тон, волосы она распустила и сделала макияж с акцентом на нежно-розовые губы.

Джастин Тимберлейк / © Getty Images
Джастин Тимберлейк / Фото: Getty Images

Ее муж Джастин был одет в коричневый кардиган и черные брюки. Похоже, пара ходила куда-то на ужин.

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Дата публикации
Просмотры
901
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