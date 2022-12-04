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В молочно-белом костюме: стильная Лила Мосс посетила показ Dior

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
514
Время на прочтение
1 мин
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В молочно-белом костюме: стильная Лила Мосс посетила показ Dior

Лила Мосс / Фото: Getty Images

Дочь Кейт Мосс появилась на светском мероприятии без своей знаменитой матери.

20-летняя Лила Мосс посетила показ мужской одежды Dior Fall 2023, который прошел в городе Гиза, в Египте.

Перед камерами фотографоф Лила блистала в белой трикотажной водолазке и молочно-белом брючном костюме, который состоял из брюк с высокой талией и удлиненного блейзера.

К наряду Лила подобрала нюдовые босоножки из лаковой кожи и сумку в тон на короткой ручке. Волосы собрала в пучок и сделала очень естественный макияж на лице. В ушах у модели были лаконичные серьги, на пальце – золотое кольцо и сделала светлый маникюр.

Лила Мосс / © Getty Images
Лила Мосс / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
514
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