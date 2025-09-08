- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 1 мин
В молочно-белом платье и нюдовых лодочках: элегантная Мила Кунис на премьере фильма
Мила Кунис впервые за несколько месяцев появилась на красной дорожке.
Актриса приехала на премьеру фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» в театре принцессы Уэльской в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
Для выхода на красную дорожку Кунис выбрала молочно-белое платье с короткими рукавами и открытой спиной длины макси, сочетая наряд с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках из кожи.
Ее длинные волосы были частично собраны сзади, на лице был выразительный макияж, в ушах серьги-клипсы с россыпью бриллиантов, а также актриса надела несколько браслетов на запястья, в том числе и знаменитый браслет-гвоздь от Cartier. Также у нее на пальцах было несколько колец, а маникюр выполнен в светлом оттенке.
Напомним, в прошлый раз мы видели Милу Кунис на мероприятии в Калифорнии, где она появилась в костюме Elie Saab коричневого цвета и сапогах на каблуках.