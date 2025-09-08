ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

В молочно-белом платье и нюдовых лодочках: элегантная Мила Кунис на премьере фильма

Мила Кунис впервые за несколько месяцев появилась на красной дорожке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мила Кунис

Мила Кунис / © Associated Press

Актриса приехала на премьеру фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» в театре принцессы Уэльской в ​​рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

Для выхода на красную дорожку Кунис выбрала молочно-белое платье с короткими рукавами и открытой спиной длины макси, сочетая наряд с нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках из кожи.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

Ее длинные волосы были частично собраны сзади, на лице был выразительный макияж, в ушах серьги-клипсы с россыпью бриллиантов, а также актриса надела несколько браслетов на запястья, в том числе и знаменитый браслет-гвоздь от Cartier. Также у нее на пальцах было несколько колец, а маникюр выполнен в светлом оттенке.

Мила Кунис / © Associated Press

Мила Кунис / © Associated Press

Напомним, в прошлый раз мы видели Милу Кунис на мероприятии в Калифорнии, где она появилась в костюме Elie Saab коричневого цвета и сапогах на каблуках.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie