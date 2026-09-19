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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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32
Время на прочтение
1 мин

В молочно-желтом ромпере с открытой спиной: звезда реалити похвасталась пышными формами

Джессика Гейл выбрала для прогулки лаконичный наряд, в котором устроила импровизированную фотосессию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и инфлюенсер Джессика Гейл, которая стала известна благодаря участию в британском реалити-шоу «Остров любви», поделилась новыми фотографиями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Для прогулки Джесс выбрала облегающий короткий ромпер нежного молочно-желтого оттенка. Наряд имел короткие рукава и очень короткие шорты. Ромпер плотно облегал фигуру Гейл, подчеркивая ее тонкую талию и пышные формы.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Сзади наряд имел глубокий округлый вырез, который практически полностью обнажал спину модели.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Аутфит Джессика дополнила минималистичными золотыми украшениями — тонкими браслетами и кольцами. Она сделала прическу с легкими локонами и макияж с глянцевым розовым блеском.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

На прогулку Гейл также взяла с собой зеленый напиток, с которым позировала на улице. На снимках модель демонстрировала свой наряд с разных ракурсов.

Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева — продемонстрировала свою фигуру в платье с принтом «зебра» и глубоким декольте.

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