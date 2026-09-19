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- Шоу-бизнес
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В молочно-желтом ромпере с открытой спиной: звезда реалити похвасталась пышными формами
Джессика Гейл выбрала для прогулки лаконичный наряд, в котором устроила импровизированную фотосессию.
Модель и инфлюенсер Джессика Гейл, которая стала известна благодаря участию в британском реалити-шоу «Остров любви», поделилась новыми фотографиями.
Для прогулки Джесс выбрала облегающий короткий ромпер нежного молочно-желтого оттенка. Наряд имел короткие рукава и очень короткие шорты. Ромпер плотно облегал фигуру Гейл, подчеркивая ее тонкую талию и пышные формы.
Сзади наряд имел глубокий округлый вырез, который практически полностью обнажал спину модели.
Аутфит Джессика дополнила минималистичными золотыми украшениями — тонкими браслетами и кольцами. Она сделала прическу с легкими локонами и макияж с глянцевым розовым блеском.
На прогулку Гейл также взяла с собой зеленый напиток, с которым позировала на улице. На снимках модель демонстрировала свой наряд с разных ракурсов.
Напомним, сестра Джессики Гейл — Ева — продемонстрировала свою фигуру в платье с принтом «зебра» и глубоким декольте.