В молочном бикини: Тина Кунаки поделилась новыми снимками с пляжа

Из холодной Франции Тина и ее родные улетели на другой континент.

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя, 24-летняя Тина Кунаки, сейчас проводит время с семьей в Бразилии, куда они отправились, чтобы скоротать холодные месяцы. Девушка делится с поклонниками снимками в соцсетях, на которых показывает пляжные луки и закаты.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

В одном из последних постов модель позировала в бикини молочного цвета на завязках на одном из пляжей Рио-де-Жанейро. Образ она дополнила лишь золотой цепочкой на шее.

Тина Кунаки / Instagram Тины Кунаки

"Новый год, тот же вид, тот же человек", - подписала Тина фото.

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