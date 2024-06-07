В молочном костюме и оригинальной жилетке: 67-летняя Ким Кэттролл под прицелом папарацци

Кинофестиваль "Трайбека" проходит в этом году с 5 по 16 июня. Ким вошла в состав жюри конкурса и будет с коллегами отбирать лучшие короткометражные документальные фильмы и студенческие работы.

Звезда сериала "Секс в большом городе" - 67-летняя Ким Кэттролл - появилась на улице в Нью-Йорке. Она попала под прицел папарацци по пути на обед для жюри, проводимый в рамках фестиваля "Трайбека 2024".

На Ким в тот день был наряд молочного цвета - брючный костюм, который она сочетала со стильной стеганой жилеткой с принт. Также Кэттролл дополнила наряд коричневыми лоферами, несколькими лаконичными украшениями и черной сумкой от бренда Alexander Wang.

В руке она несла также большой черный шоппер и очки для зрения.

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

С этой же сумкой от бренда Alexander Wang Ким была замечена днем ранее - актриса вместе со своим бойфрендом посетила модный показ в Нью-Йорке. Пара оделась во все черное.

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images

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