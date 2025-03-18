В молочном пальто и брюках цвета пыльной розы: Ева Лонгория посетила шоу

Знаменитость запечатлели репортеры, когда Ева приехала на съемки. 50-летняя актриса была одета в элегантный лук – песочную рубашку с бежевым декором, пудровые брюки-клеш со стрелками, декорированные поясом спереди, а также обута в кожаные туфли-лодочки с металлической пряжкой.

Поверх наряда Ева набросила молочно-белое пальто, ее шикарные длинные волосы были распущены и развивались на плечах, а макияж на лице был максимально выразительный. Образ звезды еще дополняла лаконичная подвеска на шее.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

На днях Лонгория побывала на вечеринке в пляжном клубе Joia Beach Club в Майами-Бич, где блистала в белом платье, позируя на красивом пирсе на фоне воды.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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