В молочном пальто и платье с бахромой: Аманда Холден в стильном образе сходила на работу

Папарацци подловили Аманду Холден, когда она вышла со своей работы – из студии Global Radio в Лондоне.

Знаменитая красавица продемонстрировала на улицах города монохромный образ. На ней было легкое молочное пальто и длинное трикотажное платье в рубчик с бахромой на подоле.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Лук Аманда дополнила белыми сапогами на шпильках и белой сумкой с цепочками на ручках. У нее были распущены волосы, солнцезащитные очки на лице, лаконичные серьги в ушах и коричневый длинный маникюр.

Напомним, раньше мы видели Аманду Холден во всем черном. Тогда она в обтягивающем платье миди сверкнула сосками, ведь была без бюстгальтера.

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