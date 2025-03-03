В молочном платье и изумрудах: Линдсей Лохан очаровала публику выбором образа для Vanity Fair Oscar Party

После церемонии "Оскар" в Лос-Анджелесе традиционно проходит вечеринка Vanity Fair Oscar Party, которую посещают номинанты и другие звездные гости. Уже традиционно блистает на афтепати Линдсей Лохан.

В этом году актриса, которая начала свою карьеру еще в детстве, продемонстрировала лаконичное платье от Модного дома Balenciaga. Ее длинное платье со шлейфом было лаконичного дизайна, а также полностью расшито мелкими пайетками.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Образ Линдсей дополнила набором от известного бренда Lorraine Schwartz, который включал бриллианты и изумруды. Волосы она уложила в лаконичную прическу, а на лице у нее был красивый вечерний макияж.

Линдсей Лохан / Фото: Associated Press

Посетила вечеринку она со своим мужем-арабским бизнесменом и отцом своего ребенка - Бадером Шаммасом.

Линдсей Лохан и ее муж / Фото: Associated Press

Напомним, что о помолвке с ним Лохан объявила в 2021 году, после трех лет отношений. Бадер является гражданином Кувейта. 3 апреля 2022 года Лохан и Шаммас поженились. В июле 2023 года актриса родила сына в Дубае, где она проживает с 2014 года.

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