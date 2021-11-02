В молочном платье с драпировкой: красивая Эмили Ратажковски на церемонии в Нью-Йорке

В молочном платье с драпировкой: красивая Эмили Ратажковски на церемонии в Нью-Йорке

Она выбрала однотонный наряд, который сочетала с яркими аксессуарами.

Американская модель Эмили Ратажковски стала одной из гостей звездного мероприятия организованного изданием WSJ. Magazine в Нью-Йорке. Девушка появилась в красивом платье молочного оттенка от бренда The Feminine Unique, которое подчеркивало ее стройную фигуру.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Наряд имел много оборок и драпировок, декольте платья украшал необычный крой в виде переплетенной ткани, а плечи были обнажены. Этот образ Эмили дополнила красными мюлями и коричневым клатчем необычной формы. На лице у девушки был вечерний макияж, а волосы она уложила в легкие локоны.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Во время мероприятие, которое посетила модель, вручали награды известным личностям, добившимся успехов в таких областях, как мода, искусство, музыка, литература, спорт и других. Одной из тех, кто получил статуэтку, стала звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян.

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